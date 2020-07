Am 28. Juli (10.00 Uhr) wird die Mannschaft von Trainer Bruno Labbadia auf dem Olympia-Gelände der Hauptstadt erstmals gemeinsam auf dem Trainingsplatz stehen. Fans können sowohl beim Auftakt als auch in absehbarer Zeit danach nicht beim Training dabei sein. Aufgrund der Coronavirus-Pandemie verzichtet Hertha auch auf ein Trainingslager und bleibt in der gesamten Vorbereitung vor dem Bundesligastart am 18. September in Berlin.

