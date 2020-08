Der 25 Jahre alte Schweizer war Ende Juli positiv auf das Coronavirus getestet worden, musste sich danach zwei Wochen in Quarantäne begeben und verpasste dadurch auch das Achtelfinal-Aus der Niedersachsen in der Europa League gegen Schachtjor Donezk. Nach dem 0:3 im Rückspiel am 5. August hatte Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner seiner Mannschaft noch ein paar Tage frei gegeben, nun ging es wieder los.

«Die Zeit in der Quarantäne war sehr langweilig, die Tage waren sehr lang», sagte Mbabu, der in einem Interview auf der Vereinswebsite auch über seine persönlichen Ziele für die kommende Spielzeit sprach. «Ich möchte mehr Spiele bestreiten und konstante Leistungen, wie ich sie nach der Corona-Pause gezeigt habe, bringen», sagte er.

Und er setzte sich hohe Ziele: «Natürlich möchte ich auch meine Statistiken verbessern, um einer der besten Rechtsverteidiger in der Bundesliga zu werden - das ist mein Ziel. Ich weiß, dass es eine große Herausforderung ist, weil es auf der Position richtig gute Spieler wie Benjamin Pavard, Nordi Mukiele oder nun auch Thomas Meunier gibt, aber ich gebe alles, um es zu erreichen.»

Unterdessen gab der VfL weitere Testspielplanungen bekannt. Wolfsburg spielt am 22. August gegen den Zweitligisten Holstein Kiel. Die Partie findet ohne Zuschauer statt.

© dpa-infocom, dpa:200812-99-137293/3