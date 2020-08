Boateng fühlt sich bei Bayern wieder wohl

Für diese Veränderung seien «mehrere Details» verantwortlich, etwa der neue Cheftrainer Hansi Flick.

«Wichtig ist natürlich für einen Spieler, dass er Vertrauen vom Trainer bekommt, dass er Spaß am Fußball hat. Das ist ganz wichtig. Und das ist alles gegeben», sagte der 31 Jahre alte Innenverteidiger am Sonntag in Portugal, wo er mit dem deutschen Fußball-Meister aktuell das Champions-League-Finalturnier spielt. «Ich bekomme wieder mehr Minuten auf dem Platz und kann zeigen, was ich kann. Ich genieße einfach jede Sekunde auf dem Platz und auch jede Sekunde überhaupt mit dem Team, mit dem FC Bayern. Alles macht Spaß», sagte Boateng.

Unter Flick ist der Weltmeister von 2014 wieder zur Stammkraft und zum Leistungsträger in der Münchner Abwehr geworden. Sein Vertrag läuft noch bis 30. Juni 2021. Einen Vereinswechsel scheint er aktuell nicht anzustreben. «Ich möchte über die Vergangenheit nicht mehr so viel reden. Ich bin im Hier und Jetzt, darauf konzentriere ich mich», berichtete Boateng: «Was in der Vergangenheit war, kann ich nicht ändern, sondern nur, was in der Zukunft passiert. Da möchte ich meinen Teil beitragen, dass wir erfolgreich als Team sind», sagte Boateng. Er habe «nie aufgegeben und immer weiter gekämpft».

