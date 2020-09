Der 29 Jahre alte Spanier habe in Anfield einen «langfristigen» Vertrag unterschrieben, hieß es in der Mitteilung. Die genaue Laufzeit wurde nicht bekannt. Laut britischen Medien bezahlen die Reds für den Mittelfeldspieler rund 20 Millionen Pfund (ca. 22 Millionen Euro) an die Bayern. Mit Bonuszahlungen kann die Ablösesumme noch auf umgerechnet knapp 27 Millionen Euro steigen.

«Thiago hat sich von einem 22-jährigen Talent zu einem absoluten Führungsspieler entwickelt, den wir obendrein auch menschlich sehr geschätzt haben», sagte Bayern-Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge einer im Anschluss veröffentlichten Mitteilung der Münchner zufolge. «Er wollte nun noch einmal eine neue sportliche Herausforderung in einer anderen Liga suchen, diesem Anliegen haben wir entsprochen und uns mit Liverpool über einen Transfer geeinigt.» Ein «so verdienter Spieler wie er wird immer ein Freund unseres Vereins bleiben».

Als Grund für Thiagos Wechsel zum Team von Trainer Jürgen Klopp gelten sportliche Gründe und die Suche nach neuen Herausforderungen. Mit den Bayern hatte Thiago, seit er 2013 vom FC Barcelona kam, in jedem Jahr die Meisterschaft gewonnen, dazu unter anderem viermal den DFB-Pokal. In der vergangenen Saison krönte er seine Zeit in München mit dem Triple aus Meisterschaft, Pokal und Champions League. Sein Vertrag bei den Bayern war ausgelaufen. Vor dem Wechsel hatte er sich mit einer emotionalen Video-Botschaft in sozialen Medien von dem Verein und den Bayern-Fans verabschiedet.

«Ich glaube, wir alle bedauern, dass Thiago nun mit fast 30 Jahren noch einmal etwas Neues erleben will. Er ist ein außergewöhnlicher Fußballer und Mensch. Ich bin sicher, dass er dem FC Bayern verbunden bleibt», sagte Bayern-Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

