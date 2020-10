«Nein, in keinster Weise», antwortete der 46-Jährige auf eine entsprechende Frage in einer telefonisch durchgeführten Pressekonferenz. «Was ich sehe, ist die Leistung, die wir auf den Platz bringen. Die war zum Großteil sehr, sehr gut.»

Wolfsburg war mit einem 0:0 gegen Bayer Leverkusen in die Spielzeit gestartet und hatte sich auch vom SC Freiburg, dem FC Augsburg und Borussia Mönchengladbach unentschieden getrennt. «Wenn wir die Leistung weiter so bringen und in einigen Bereichen noch ein bisschen draufpacken, dann werden die Siege kommen», sagte Glasner.

Gegen die Aufsteiger aus Ostwestfalen muss der Österreicher am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) unter anderem auf Offensivspieler Josip Brekalo verzichten, der positiv auf das Coronavirus getestet worden war und sich in Quarantäne befindet. «Ihm geht es den Umständen entsprechend gut», sagte Glasner und erklärte: «Er hat keine Symptome, ihm geht es körperlich gut. Aber natürlich ist niemand gerne in Quarantäne.»

