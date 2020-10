«Josip ist raus aus der Quarantäne und wird morgen das erste Mal wieder am Mannschaftstraining teilnehmen», sagte Wolfsburgs Trainer Oliver Glasner. Ob der 22 Jahre alte kroatische Nationalspieler auch tatsächlich am Sonntag (18.00 Uhr/Sky) zum Aufgebot gehört, will Glasner kurzfristig entscheiden. «Ich mache mir morgen einen Eindruck und dann entscheide ich, ob ich ihn mitnehme nach Berlin», sagte er.

Brekalo hatte zuletzt am 17. Oktober beim 1:1 bei Borussia Mönchengladbach für den VfL gespielt und anschließend auch nicht mehr mit der Mannschaft trainiert.

