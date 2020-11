«Die Dortmunder Chancen auf einen Sieg gegen die Bayern sind so gut wie lange nicht. Es gibt eigentlich keinen besseren Zeitpunkt für Dortmund, gegen Bayern zu spielen», sagte der Ex-Nationalspieler den Zeitungen der «Funke Mediengruppe».

Für den BVB spreche seine Defensivstärke und die größere Frische im Vergleich zum deutschen Fußball-Rekordmeister. «Sie haben im Sommer einige Wochen Urlaub machen können, während die Bayern nur ein paar Tage Pause hatten», begründete Hamann. «Da sind diese Spiele im Dreitagesrhythmus körperlich und mental eine unheimliche Belastung.»

Zugleich erneuerte der 47-Jährige seine Kritik an der Entscheidung der Dortmunder, an Marco Reus als Kapitän festzuhalten. Reus (31) sei zwar ein herausragender Spieler, «vielleicht der begabteste Offensivspieler, den wir in Deutschland haben.» Aber der Nationalspieler sei zu oft verletzt und derzeit zu sehr mit sich selbst beschäftigt - das belaste Reus und das Team. «Es ist auf Dauer kein Zustand, dass der Kapitän im Schnitt jedes dritte Spiel nicht spielt. Mein Gefühl ist, dass das Dortmund momentan eher schwächt», sagte Hamann.

