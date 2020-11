«In der vergangenen Saison war er der weltweit beste Spieler. Da konnte kein Messi, kein Ronaldo, kein Neymar und kein Mbappé mithalten», sagte der ehemalige Münchner Angreifer der «Stuttgarter Zeitung» und den «Stuttgarter Nachrichten».

Auch in dieser Saison habe sich daran nichts geändert, so der Brasilianer: Der 32 Jahre alte Pole sei «nicht zufrieden mit dem, was er bereits gewonnen hat. Genau das lernt man beim FC Bayern: dass man sich nicht zurücklehnen darf, wenn man ein Ziel erreicht hat; dass es in der nächsten Saison wieder bei null losgeht und die alten Verdienste nichts mehr zählen.»

© dpa-infocom, dpa:201127-99-491637/2