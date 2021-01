Der 37 Jahre alte Torjäger, den der Tabellenletzte der Fußball-Bundesliga von Ajax Amsterdam zurückgeholt hatte, fehlt im letzten Hinrunden-Spiel gegen den 1. FC Köln nach Vereinsangaben wegen Wadenproblemen. Er sei aber «bei der Mannschaft dabei». Sein bisher letztes von 240 Pflichtspielen machte der Niederländer, der von 2010 bis 2017 für die Königsblauen spielte, am 20. Mai 2017 beim 1:1 in Ingolstadt.

So bietet Schalke-Coach Christian Gross am heutigen Mittwochabend dieselbe Startelf auf wie beim 1:3 am Sonntag bei Eintracht Frankfurt. Gleiches gilt für den Tabellen-16. aus Köln, den Trainer Markus Gisdol in der gleichen Formation aufs Feld schickt wie beim 0:0 gegen Hertha BSC.

© dpa-infocom, dpa:210120-99-104720/3