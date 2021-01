«Er ist aktuell schon ein sehr wichtiger Spieler für uns. Es ist klar, dass wir uns zusammensetzen, das Ganze noch mal analysieren und schauen, was für die Zukunft der Weg und die Strategie sein kann. Er ist ein Spieler, der uns immer gut tun kann», sagte der Trainer des deutschen Fußball-Rekordmeisters.

Boatengs Vertrag läuft am Saisonende nach dann zehn Jahren in München aus. Vorstandschef Karl-Heinz Rummenigge hatte bereits gesagt, dass man mit dem Weltmeister von 2014 ein Gespräch führen wird. «Er macht seine Sache sehr gut und ist Rückhalt der Mannschaft, einer, der auf dem Platz Kommandos gibt», lobte Flick vor dem Spiel am Sonntag (15.30 Uhr/Sky) beim FC Schalke 04.

Gerne vorzeitig verlängern würden die Münchner den im Sommer 2022 auslaufenden Vertrag mit Super-Talent Jamal Musiala. Er habe «enorme Qualitäten», lobte Flick den Jung-Star. «Es ist normal, dass Bayern München daran interessiert ist, diesen Spieler, der so eine Entwicklung gemacht hat, auch länger an sich zu binden.» Über eine vorzeitige Vertragsverlängerung wurde schon spekuliert, doch der Vollzug scheint sich schwierig zu gestalten. Musiala war im Sommer 2019 vom FC Chelsea gekommen.

