Leverkusen wohl raus aus dem Titelrennen - Wolfsburg Vierter

Im Werksduell gegen den VfL Wolfsburg kassierten die Leverkusener beim 0:1 (0:1) die vierte Niederlage aus den letzten sechs Spielen. Der Rückstand auf Tabellenführer FC Bayern München könnte am Sonntag auf zehn Punkte anwachsen, falls der Serienmeister beim Letzten FC Schalke 04 gewinnt. Vor dem Start der Negativserie waren die Leverkusener selbst noch Spitzenreiter gewesen. Zudem verletzte sich Julian Baumgartlinger fünf Minuten nach seiner Einwechslung möglicherweise schwer am Knie.

Dagegen mischen die Wolfsburger im Kampf um die Champions-League-Plätze voll mit. Durch den nach einer taktisch sehr disziplinierten Leistung nicht unverdienten Sieg rückten die Niedersachsen punktgleich mit Leverkusen auf Rang vier vor. Nationalspieler Ridle Baku erzielte das Siegtor (35.).

Die Leverkusener wollten den Schwung vom 2:1 gegen Dortmund mitnehmen und starteten stark. Lucas Alario, der erneut von Beginn an ran durfte, da Patrick Schick angeschlagen ausfiel, stand früh gleich zweimal dicht vor dem 1:0. In der dritten Minute schoss ihm VfL-Verteidiger Maxence Lacroix den Ball im letzten Moment vor der Nase weg, weitere drei Minuten später köpfte der Argentinier nach einer Flanke von Moussa Diaby an den Innenpfosten.

Nach etwa zehn Minuten Anlaufschwierigkeiten gelangen es den Wolfsburgern, das Spiel etwas zu beruhigen. Selbst torgefährlich wurden die Niedersachsen, die auf ihren Torjäger Wout Weghorst trotz Knieproblemen zurückgreifen konnten, aber zunächst nicht. Bei Bayer traf Florian Wirtz auf Vorlage von Diaby den Ball nicht richtig (29.). Und plötzlich stand es 0:1, als Wolfsburgs bester Offensivspieler Renato Steffen flankte und Baku komplett ungedeckt einköpfte. Nach 16 Bundesliga-Spielen für den VfL hat der 22-Jährige nun drei Tore erzielt. So viele wie in Mainz zuvor bei 50 Einsätzen.

Bei Bayer kam zur Pause der von Manchester United geholte Rechtsverteidiger Timothy Fosu-Mensah zu seinem Debüt für Bayer, sechs Tage nach seinem ersten Training mit der Werkself. Er ersetzte den - wieder einmal - angeschlagenen Lars Bender, der nach Vereinsangaben eine Prellung am Hinterkopf erlitt. Wolfsburg stand nun noch tiefer, Leverkusen rannte mit viel Ballbesitz an, ließ aber die nötige Kreativität und Fantasie vermissen.

Nach einer Stunde schienen die Gastgeber die Kräfte zu verlassen und Wolfsburg befreite sich mehr und mehr. Weghorst hatte auch das 0:2 auf dem Fuß, scheiterte aber aus spitzem Winkel an Lukas Hradecky (67.). Bayer-Trainer Peter Bosz riskierte nun alles, wechselte in der 74. Minute dreifach und stellte auf 3-5-2 um. Es brachte nichts.

© dpa-infocom, dpa:210123-99-142885/2