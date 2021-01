Dennis sei ein schneller Spieler, der im Sturmzentrum und auf den Außenbahnen zum Einsatz kommen könne, sagte FC-Geschäftsführer Horst Heldt. Der 23 Jahre alte Nigerianer kam in der laufenden Saison erst neun Mal zum Einsatz. Er «verpasste einige Spiele aufgrund einer familiären Angelegenheit, für die er in Absprache mit Brügge in seine Heimat reiste», heißt es in einer Mitteilung.

© dpa-infocom, dpa:210125-99-167792/2