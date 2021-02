«Wir hoffen natürlich alle, dass es irgendwann mal wieder so ist, dass wir auch in Deutschland vor Zuschauern spielen können. Wir lechzen alle danach, die Fans, die Spieler, die Trainer, der komplette Verein», sagte Trainer Hansi Flick nach dem 2:0 im Halbfinale gegen Al Ahly aus Ägypten vor rund 12.000 Zuschauern. «Aber wir müssen natürlich warten, dass das Ganze in die gute Richtung geht», sagte Flick mit Blick auf die weiterhin hohen Infektionszahlen.

In Deutschland sind wegen der Coronavirus-Pandemie nur Spiele vor leeren Rängen erlaubt. Zuletzt spielten die Münchner im Oktober beim 2:1 in der Champions League bei Lok Moskau und davor im September beim Gewinn des UEFA-Supercups in Budapest gegen den FC Sevilla vor Publikum. «Ein Spiel vor Zuschauern ist ein bisschen eine Umstellung. Auch für den Trainer, weil man nicht ganz so gehört wird wie in einem leeren Stadion», sagte Flick. Man wisse, dass man in Deutschland noch warten müsse, bis man wieder vor Zuschauern spielen könne und dürfe.

