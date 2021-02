Linksverteidiger Gießelmann ist in dieser Saison bisher zu zwölf Liga-Einsätzen gekommen. Union hatte zuvor schon den längerfristigen Ausfall von Stürmer Taiwo Awoniyi vermeldet. Die Leihgabe vom FC Liverpool laboriert an einer Muskelverletzung am linken hinteren Unterschenkel. Verletzt waren zuletzt auch noch die Angreifer Sheraldo Becker (Sprunggelenk) und Anthony Ujah (Knie).

Im Heimspiel des 1. FC Union am kommenden Sonntag (13.30 Uhr) gegen die TSG Hoffenheim könnte Max Kruse zu seinem Comeback kommen. Der Ex-Nationalspieler hatte nach langer Verletzungspause wegen eines Muskelbündelrisses schon zuletzt in Freiburg wieder im Kader gestanden, Trainer Urs Fischer hatte ihn aber noch nicht wieder auf das Feld geschickt. «Max muss sich noch ein bisschen gedulden», hatte der Schweizer erklärt. Sein Club steht derzeit in der Tabelle mit 33 Punkten auf Rang sieben.

