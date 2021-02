Die «Bild» hatte geschrieben, dass Gerardo Seoane (42), Chefcoach beim Schweizer Europa League-Achtelfinalisten Young Boys Bern, ein Kandidat bei den Kraichgauern sei.

«Da ist überhaupt gar nichts dran. Das ist ein dreckige Lüge», empörte sich Sportdirektor Alexander Rosen bei DAZN. «Es ist scheinbar ganz normal, dass man irgendetwas behauptet. Andere werden drauf springen und dann irgendeine Geschichte daraus machen. Das ist eine Sauerei», sagte Rosen.

«Wenn man sieht, wie die Mannschaft mit dem selbstverschuldeten Rückschlag am Donnerstag umgeht, wie sie heute spielt und wir uns leider nicht belohnen. Welche Energie bringt die Mannschaft auf den Platz. Die Antwort war heute eindeutig», unterstrich Rosen. «Das war eine gemeinsame Aufarbeitung mit der Mannschaft.»

TSG-Chefcoach Sebastian Hoeneß (38) war am Donnerstag mit den Hoffenheimern in der Europa League schon in der Zwischenrunde an Molde FK aus Norwegen gescheitert. In der Bundesliga steht sein Team nach durchwachsenen Leistungen nur im Tabellenmittelfeld und erreichte am Sonntag ein 1:1 beim 1. FC Union Berlin.

