«Das ist Blödsinn und an den Haaren herbeigezogen», sagte er im «Kicker» und versicherte mit Blick auf einen Bericht der «Sport Bild»: «Das ist kein Endspiel für unseren Trainer.»

Gleichwohl lässt sich auch bei Völler herauslesen, dass Bosz nun bald liefern muss. «Es sind im Moment viele Dinge, die nicht funktionieren», sagte Völler: «Die Fakten sind klar: In der Europa League sind wir gegen Bern gegen eine gute Mannschaft ausgeschieden, die aber in zwei Spielen machbar war. Im Pokal sind wir in Essen ausgeschieden, wo du eigentlich weiterkommen musst. Und in der Liga zehren wir von den Punkten, die wir im alten Jahr gesammelt haben - das ist jetzt vorbei.» Allerdings verwies der Weltmeister von 1990 auch auf die zahlreichen Verletzten, gerade unter den Führungsspielern.

Club-Chef Fernando Carro hatte im «Kölner Stadt-Anzeiger» erklärt, Bosz genieße «auch jetzt und in dieser schwierigen Phase unser Vertrauen». Gleichzeitig erklärt er aber: «Das befreit uns gleichzeitig nicht davon, die Situation intern immer wieder aufs Neue bewerten zu müssen.»

© dpa-infocom, dpa:210304-99-684084/2