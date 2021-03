Der 33 Jahre alte Stürmer stand im Nachholspiel gegen Werder Bremen (0:2) erstmals in dieser Fußball-Bundesligasaison nicht in der Anfangsformation der akut abstiegsbedrohten Ostwestfalen, kam aber für die letzten rund 30 Minuten in die Partie und zu mehreren Abschlüssen.

«Wir müssen von Spiel zu Spiel gucken, wie kriegen wir es hin, dass wir den Fabi in die richtige Position bringen», sagte Kramer. Gegen Bremen habe der Angreifer dem Tabellen-16. nach seiner Einwechslung «Energie und Leben» gebracht.

© dpa-infocom, dpa:210312-99-793944/2