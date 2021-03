Der 26 Jahre alte Stürmer hatte sich beim 1:0-Sieg über Bayer Leverkusen am 15. Januar am linken Sprunggelenk verletzt und musste seitdem pausieren. Nachdem eine konservative Behandlung fehlschlug, folgte nun die Operation. Die Reha absolviert Becker in Frankfurt/Main.

Dabei schien der Angreifer auf einem guten Weg. Anfang des Monats hatte Union-Trainer Urs Fischer Fortschritte bei Becker gesehen, der schmerzfrei trainieren konnte. Wie lange Becker jetzt noch ausfällt, teilte Union nicht mit.

