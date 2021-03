«Das muss bundeseinheitlich geklärt werden. Wenn es die Verständigung auf der Bundesebene gibt, diese Ligaspiele sollen stattfinden, dann werden sie ohne Publikum stattfinden», sagte Müller (SPD) bei der Pressekonferenz des Berliner Senats.

Am 3. und 4. April sind neun Bundesliga-Spiele angesetzt, unter anderem das Spitzenspiel zwischen RB Leipzig und Bayern München am Karsamstag (18.30 Uhr/Sky) und das Berliner Derby zwischen dem 1. FC Union und Hertha BSC am Ostersonntag (18.00 Uhr/Sky). Für das Hauptstadt-Duell hat der Berliner Senat einen Antrag auf die Zulassung von Fans im Rahmen eines Pilotprojekts in der Hauptstadt abgelehnt.

© dpa-infocom, dpa:210323-99-940433/2