«Das ist jetzt nicht der Moment, darüber zu sprechen. Ich will mich voll und ganz auf die aktuelle Situation fokussieren», sagte der 35 Jahre alte Finne in einer Medienrunde des Fußball-Bundesligisten. «Nach dem letzten Spiel werde ich dann mit meiner Familie eine Entscheidung treffen.» Moisander spielt seit fünf Jahren für die Norddeutschen, sein Vertrag läuft nach dieser Saison aus.

Moisander war jahrelang Leistungsträger in Bremen, in dieser Saison hat der Innenverteidiger seinen Stammplatz aber verloren. «Die Situation war nicht immer einfach, aber ich versuche immer, bereit zu sein, wenn ich spiele», sagte der Abwehrspieler. Zuletzt stand Moisander wieder öfter in der Startformation und wird im Endspurt auch wegen der Verletzung von Ömer Toprak zu weiteren Einsätzen kommen.

Die Bremer stehen nach zuletzt vier Niederlagen in Serie wieder im Abstiegskampf und haben nur noch vier Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz. Moisander ist aber davon überzeugt, dass die Grün-Weißen auch in dieser Saison wieder die Klasse halten. «Wir schaffen das, aber wissen, dass wir jetzt punkten müssen», sagte der Routinier.

© dpa-infocom, dpa:210414-99-199203/2