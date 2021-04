Nach mehrwöchiger Verletzungspause könnte der von einer Muskelverletzung im Oberschenkel genesene Angreifer für das Spiel gegen Union Berlin am Mittwoch (20.30 Uhr/Sky) in den Kader des Fußball-Bundesligisten zurückkehren. «Er ist gestern ins Mannschaftstraining eingestiegen und macht auf uns einen sehr guten Eindruck. Er sprüht vor Spielfreude und möchte unbedingt wieder spielen», sagte BVB-Trainer Edin Terzic einen Tag vor dem Spiel.

Ein Einsatz des 21 Jahre alten Dribbelkünstlers in der Startelf erscheint jedoch unwahrscheinlich. «Es ist nicht wichtig, dass er jetzt schnell zurückkommt, sondern dass er bis zum Saisonende in dieser Verfassung bleibt», kommentierte Terzic in Bezug auf die lange Zwangspause von Sancho, der sein letztes Pflichtspiel Anfang März im Pokal bei Borussia Mönchengladbach bestritten hatte. Weiterhin nicht zur Verfügung steht Mittelfeldspieler Thomas Delaney, der noch immer über Achillessehnen-Beschwerden klagt.

Nach zuletzt zwei Siegen in Stuttgart (3:2) und gegen Bremen (4:1) hat die Borussia den Abstand zu Tabellenrang vier auf vier Punkte verkürzt. Mit einem Erfolg über Union Berlin sollen die Mitbewerber um einen Champions-League-Platz aus Frankfurt und Wolfsburg weiter unter Druck gesetzt werden. Terzic geht jedoch mit großem Respekt in das Duell mit den «Eisernen»: «Sie sind schwer zu schlagen. Das haben nicht nur wir gespürt. Es wird ein harter Kampf.» Das Hinspiel Mitte Dezember in Berlin hatte der BVB mit 1:2 verloren.

