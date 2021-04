Der Athletik-Coach des Berliner Fußball-Bundesligisten, Henrik Kuchno, bestätigte in einer digitalen Medienrunde, dass für den 29 Jahre alten Abwehrspieler Sportverbot besteht.

Wann Plattenhardt beim Training, das die Berliner wegen einer Quarantäne der gesamten Mannschaft online zuhause in ihren Wohnungen absolvieren müssen, wieder einsteigen kann, ist offen.

An eine Rückkehr von Torwart Rune Jarstein ist nach einem schwereren Krankheitsverlauf vorerst nicht zu rechnen. «Da wird auch in der nächsten Zeit nichts passieren. Wir hoffen, dass er in der nächsten Zeit auch ohne Sport auf die Beine kommt. Ich glaube, da hat er genug zu tun», sagte Kuchno. Der erkrankte Dodi Lukebakio ist Kuchno zufolge derzeit auch «ohne Beanspruchung im körperlichen Bereich».

Nachdem Trainer Pal Dardai, Assistenzcoach Admir Hamzagic sowie Lukebakio und Plattenhardt Ende vergangener Woche positiv getestet worden waren, mussten sich Mannschaft und Trainerteam für 14 Tage in häusliche Isolation begeben. Mittlerweile ist Hertha auf den Abstiegsrelegationsplatz abgerutscht und muss im Kampf um den Ligaverbleib nach der Rückkehr ein strammes Programm absolvieren.

Der Fitness-Coach der Hauptstädter sieht die Mannschaft trotz der eingeschränkten Trainingsbedingungen auf einem guten Weg. «Wenn wir über das Herz-Kreislauf-System sprechen, glaube ich nicht, dass wir dort großartige Verluste hinnehmen müssen. Dafür gibt es genug Trainingsmethoden. Da habe ich überhaupt keine Bauchschmerzen», sagte er.

Kuchno sprach aber auch von einer «Gratwanderung von der Beanspruchung» und sorgt sich vor allem um mögliche Verletzungen, wenn es wieder losgeht. «Ich habe auch keinen Zauberstab. Sicher wird uns auch irgendwas passieren», sagte der 47-Jährige.

