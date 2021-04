Der Top-Torjäger steht in der Partie erstmals seit dem 20. März beim 4:0 gegen den VfB Stuttgart wieder in der Startelf des Rekordmeisters, der mit einem Sieg vorzeitig den 31. Titel perfekt machen kann. Lewandowski hatte sich Ende März in der WM-Qualifikation mit Polen eine Bänderverletzung im rechten Knie zugezogen.

Nicht dabei ist Defensivspieler Lucas Hernandez, der wegen einer Entzündung am Zeh ausfällt. Gegenüber dem jüngsten 2:0-Erfolg gegen Bayer Leverkusen veränderte Bayern-Trainer Hansi Flick seine Anfangsformation auf drei Positionen. Neben Lewandowski sind auch die Nationalspieler Leon Goretzka und Leroy Sané von Beginn an dabei.

