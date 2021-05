«Gemeinsam mit meiner Familie habe ich beschlossen, im Sommer noch einmal neue Wege zu gehen. Jetzt geht es darum, die letzten Spiele im Union-Trikot zu genießen und diese tolle Saison bestmöglich zu Ende zu bringen», sagte der Mittelfeldspieler in einer Mitteilung des Vereins. Der 35-Jährige war 2019 vom VfB Stuttgart, der in der Relegation an Union gescheitert war, nach Berlin gewechselt.

Wohin es Gentner nun zieht, gaben weder Spieler noch Verein bekannt. Der fünfmalige Nationalspieler, der sowohl mit Stuttgart als auch mit dem VfL Wolfsburg deutscher Meister wurde, hat in dieser Saison 20 Einsätze für die Eisernen absolviert. In seiner Karriere lief er 428 Mal in der Bundesliga auf und erzielte dabei 46 Tore. «Wir respektieren diese gemeinsame Entscheidung, wünschen ihm nur das Beste und bedanken uns dafür, dass Christian und seine Familie trotz vieler Skeptiker zu Beginn, den Mut hatten, diesen Weg mit Union zu gehen», sagte Oliver Ruhnert, Geschäftsführer Profifußball.

Zuvor hatte schon Christopher Lenz seinen Abschied bei Union verkündet. Der Abwehrspieler läuft ab der kommenden Spielzeit für Eintracht Frankfurt auf.

