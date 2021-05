«Unter gesundheitlichen Gesichtspunkten steht er zur Verfügung», sagte Trainer Julian Nagelsmann einen Tag vor dem Duell am Sonntag (20.30 Uhr/Sky). «Es ist absolut im Bereich des Möglichen, dass er wieder dabei ist. Über die erste Elf habe ich aber noch keine Entscheidung getroffen.» Nagelsmann hatte Angeliño nicht für das Pokalfinale am Donnerstag in Berlin berücksichtigt, da er mit der Trainingseinstellung des 24-Jährigen nicht einverstanden gewesen sein soll.

Auf Tyler Adams muss Nagelsmann gegen Wolfsburg auf jeden Fall verzichten. Dani Olmo, Marcel Halstenberg und Lukas Klostermann sind ebenfalls fraglich. Trotz der Pokal-Enttäuschung will sich Leipzig in den verbleibenden Bundesliga-Spielen nicht hängen lassen. «Wir wollen die Vizemeisterschaft sichern und hätten damit eine Steigerung gegenüber dem letzten Jahr», sagte Nagelsmann. Idealerweise wolle RB am Ende der Saison 70 Punkte erreicht haben. Momentan hat Leipzig 64 Zähler.

