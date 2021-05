«Ich würde in dieser Situation zum Elfmeter antreten», sagte der Stürmer des deutschen Meisters FC Bayern München der «Bild»-Zeitung. Am Samstag hatte der Pole die Bestmarke von 40 Toren in einer Spielzeit durch den 1974er Weltmeister Gerd Müller aus der Saison 1971/1972 eingestellt. «Gerd Müller hat so viele Rekorde. Zudem ist er selbst ein ehrgeiziger Torjäger gewesen – ich glaube, er würde es verstehen, dass ich den Ball nehme und mir den Rekord sichere. Außerdem hat er seinen 365-Tore-Rekord in der Liga, den ich sicher nicht holen werde», sagte der 32-jährige Lewandowski.

