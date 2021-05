«Mit meinem letzten Verein KRC Genk habe ich in der Europa League gespielt und bin Belgischer Meister geworden. Aber mit Union im europäischen Wettbewerb zu spielen, wäre unglaublich und für mich persönlich noch größer», sagte der 25-Jährige vor dem entscheidenden Spiel gegen RB Leipzig am Samstag (15.30 Uhr/Sky) in einem Interview dem «Tagesspiegel» (Freitag).

Der 1. FC Union wäre mit einem Sieg gegen Leipzig als Tabellensiebter in jedem Fall in der neuen Conference League dabei. Verfolger Borussia Mönchengladbach als Achter hat einen Punkt weniger. Auch der VfB Stuttgart und der SC Freiburg mit je zwei Zählern Rückstand sind noch Konkurrenten.

© dpa-infocom, dpa:210521-99-687305/2