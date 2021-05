Aus der Defensive verlassen David Alaba (Real Madrid) sowie Jérôme Boateng und Javi Martínez (beide Ziel unbekannt) die Münchner. «Um zwei Weltklasse-Verteidiger sowie einen international gestandenen Defensivspieler wie Martínez eins zu eins zu ersetzen und gleichzeitig stabiler zu werden, braucht es weitere Verstärkungen», mahnte der ehemalige Bayern-Kapitän Effenberg in seiner Kolumne für das Nachrichtenportal «t-online» am Montag.

Der aktuelle Kader sei seiner Einschätzung nach «erstmal schwächer als der in der abgelaufenen Saison». Dennoch sind die Münchner, die in der jüngeren Vergangenheit defensiv immer wieder wackelten, für Effenberg auch der Titelfavorit für die kommende Spielzeit. «Wird Bayern in der kommenden Saison auch den zehnten Meistertitel in Folge einfahren? Ich gehe schwer davon aus», meinte er.

Für die neue Saison hat der künftig von Julian Nagelsmann trainierte FC Bayern Innenverteidiger Dayot Upamecano (RB Leipzig) und Linksverteidiger Omar Richards (FC Reading) verpflichtet.

© dpa-infocom, dpa:210531-99-807228/2