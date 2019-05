«Sie haben keine lange Zeitachse, um eine solches Ziel zu erreichen. Idealerweise nur eine Saison. Deshalb ist das Ziel der Wiederaufstieg», sagte Kind bei einer Pressekonferenz zur Vorstellung der neuen sportlichen Leitung des Bundesliga-Absteigers.

Slomka und Schlaudraff arbeiteten schon als Trainer und Spieler bei 96 zusammen und führten den Verein in den Jahren 2011 und 2012 die Europa League. Das spielte bei ihrer Verpflichtung eine wichtige Rolle. «Jan und ich haben einen gewissen Stallgeruch, was in dieser Situation gut tut. Dann gehen gewisse Dinge vielleicht etwas schneller, als wenn man neu in einen Verein kommt», sagte Slomka. «Wenn ich jetzt hierher komme, habe ich das Gefühl: Ich komme in meine Heimat. Hier fühle ich mich pudelwohl. Ich freue mich total.»