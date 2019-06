«Lasogga macht das, was für Mami am besten ist. Respekt», schrieb ein Twitter-Nutzer. Weil er beim Al-Arabi Sports Club vermutlich ein Vielfaches von dem verdienen wird, was er beim HSV in der nächsten Saison bekommen hätte, wird Geld als stärkstes Motiv für die Arbeitsplatzwahl vermutet. Lasoggas Mutter ist zugleich Beraterin des Torjägers.

Bei Instagram schimpfte ein Fan über den Stürmer: «Du liebst den Fußball nicht, sondern das Geld.» Wegen des Millionenvertrags bis 2022 orakelte ein weiterer: «Da fällt für seine Mutter bestimmt eine schöne Handtasche ab, oder zehn oder hundert oder tausend.» Ein anderer meinte: «Es ist schon traurig, wenn du mit 27 scheinbar keinerlei sportlichen Ziele mehr hast.»

Lasogga selbst äußerte sich zunächst nicht zu dem Wechsel. Sein Vertrag beim HSV war ausgelaufen. Die «Bild»-Zeitung berichtete, der Angreifer habe trotz loser Anfragen auch aus England wegen seiner Familie schnell Planungssicherheit haben wollen und daher dem wohl sehr lukrativen Angebot aus Katar zugestimmt.

Weil Katar auch wegen der Arbeitsbedingungen auf den Baustellen für die WM 2022 immer wieder in der Kritik von Menschenrechtlern steht, meinte ein User: «Ausgebeutete, z. T. ermordete und versklavte Arbeitskräfte beim Bau der Stadien in #Katar. Als #Lasogga würde ich mich schämen, morgens in den Spiegel zu schauen.»

Der Tweet von Al-Arabi Sports Club mit einem Lasogga-Foto und arabischem Text wird ebenfalls kommentiert: «Übersetzt heißt das soviel wie: Ich freue mich, bei meinem Traumclub zu unterschreiben. Schon als Kind habe ich in Al-Arabi SC Bettwäsche geschlafen!»