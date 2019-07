Heuer Fernandes HSV-Nummer 1 - Pollersbeck auf Tribüne

«Pollersbeck ist nicht abgeschrieben, aber wir haben die Reihenfolge nach den Leistungen in der Vorbereitung festgelegt», betonte Hecking, der seinen Entschluss zuvor dem Trio mitgeteilt hatte. «Julian hat ein paar Probleme gehabt, war anfangs verletzt und kann es deutlich besser. Deshalb ist er für den Moment die Nummer 3. Daniel und Tom haben beide eine gute Vorbereitung gespielt», erklärte der Coach.

Der 54-Jährige betonte zudem, dass er mit dem Einsatz von Kapitän Aaron Hunt gegen die Darmstädter rechnet. Der 32 Jahre alte Mittelfeldakteur hatte am Donnerstag im Training eine Knieprellung erlitten und war vorzeitig in die Kabine gebracht worden. Hecking: «Ich bin mir sehr sicher, dass Aaron am Sonntag spielen kann.»