Der 30 Jahre alte Mittelfeldspieler brach das Abschlusstraining am Freitag mit einer Zerrung ab, teilte der Verein mit. Aus den gleichen Gründen kann auch der prominente Neuzugang Dennis Aogo in Dresden nicht mitspielen (Samstag, 13.00 Uhr/Sky). Der Bundesliga-Absteiger aus Hannover steht in dieser Partie besonders unter Druck, weil Trainer Mirko Slomka im Falle einer weiteren Niederlage das Aus droht.