Torfestival mit neun Treffern: Kiel siegt in Wiesbaden

Wiesbaden (dpa) – Acht Tore und drei Eingriffe des Videoschiedsrichters in den ersten 60 Minuten: Der SV Wehen Wiesbaden und Holstein Kiel sorgten am Samstag in der 2. Fußball-Bundesliga für ein Fußballspektakel.