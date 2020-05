Beide Tore erzielten die Gäste: Dimitrij Nazarov traf mit dem Kopf (51. Minute). Doch Abwehrspieler Sören Gonther (63.) traf bei einem Klärungsversuch ins eigene Tor. Der «Club» muss mit 30 Punkten weiter bangen, auch wenn er am Ende dem Sieg nahe kam: Kapitän Hanno Behrens traf den Pfosten (80.). Aue verbesserte sich auf 38 Zähler.

Die Reise der Gäste nach Franken war von einem Schreckmoment überschattet, weil der Teambus in einen Unfall verwickelt wurde. Beim Spiel passierte dann zunächst wenig. Es dauerte bis zu den ersten Großchancen: Behrens scheiterte aus acht Metern an Aues gutem Keeper Martin Männel (35.). Florian Krüger schoss auf der Gegenseite ebenfalls freistehend am Nürnberger Tor vorbei (39.).

Die zweite Großchance nutzten die Gäste. Nazarov traf bei seinem zehnten Saisontor nach einer Flanke von Krüger mit dem Kopf. Robin Hack köpfte auf der Gegenseite Männel an (54.). Das 1:1 erzwang Behrens mit einem energischen Einsatz im Strafraum. Gonther wollte klären, drosch den Ball aber bei seinem Versuch ins eigene Tor.