Die Mannschaft von Trainer Timo Schultz verlor 0:1 (0:1) beim SV Sandhausen und kassierte damit am dritten Spieltag die erste Niederlage. Ein Eigentor von Abwehrspieler Daniel Buballa (45. Minute), der einen Schuss des ehemaligen HSV-Profis Dennis Diekmeier abgefälscht hatte, sorgte für den Sieg der Gastgeber.

Der in der 62. Minute eingewechselte Burgstaller konnte die Niederlage nicht mehr verhindern. Bei seinem Debüt vor 1393 Zuschauern in der Kurpfalz blieb der Neuzugang des FC Schalke 04 weitgehend unauffällig.

Seit Februar konnten die Hamburger in der 2. Liga kein Auswärtsspiel mehr gewinnen. Dabei waren sie in Sandhausen gut gestartet und hatten schon nach wenigen Minuten einige Schusschancen. Doch kurz vor der Pause dribbelte SVS-Profi Julias Biada durch die Reihen der Gäste und leitete den Ball an Diekmeier weiter - dessen Schuss Buballa unhaltbar für Keeper Robin Himmelmann abfälschte. Kurz vor Schluss wurde St. Pauli nochmal stärker, Jannes Wieckhoff (89.) vergab jedoch die beste Chance.

