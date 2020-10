Der 26 Jahre alte Schlussmann sei positiv auf das Coronavirus getestet worden, bestätigte Trainer Ole Werner in Kiel auf der Pressekonferenz zum Spiel. Die Position zwischen den Pfosten des Überraschungs-Spitzenreiters soll nun der letztjährige Stammkeeper Ioannis Gelios übernehmen.

Der 28 Jahre alte Grieche Gelios hatte den damals verletzten Dähne bereits beim Auswärtsspiel in Braunschweig (0:0) vertreten und wird damit in Würzburg zu seinem zweiten Saison-Einsatz kommen. Der im Sommer vom polnischen Erstligisten Wisla Plock geholte Dähne war am Montag zunächst positiv, später negativ getestet worden. Dennoch muss er auf behördlicher Anordnung weiter in Quarantäne bleiben.

