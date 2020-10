Damit verhinderte die Elf von Trainer Uwe Rösler den Sturz auf die Abstiegsränge, die Gäste aus Bayern hingegen bleiben weiterhin unbesiegt und setzen sich im oberen Tabellendrittel fest.

In der Düsseldorfer Arena, in der keine Zuschauer zugelassen waren, erzielte Andreas Albers bereits nach 24 Sekunden den Führungstreffer für die Gäste, die auch danach weitere gute Tormöglichkeiten hatten und durch Sebastian Stolze (20. Minute) auf 2:0 erhöhen konnten. Trotz der Rückkehr des zuvor angeschlagenen Hennings dauerte es bis zur 81. Minute, ehe Kenan Karaman der Anschlusstreffer gelang. Hennings schaffte dann in der 86. Minute doch noch den Ausgleich und den glücklichen Punktgewinn für die Gastgeber.

© dpa-infocom, dpa:201018-99-988689/3