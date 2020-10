Heidenheim (dpa) - Auch der 1. FC Heidenheim hat den VfL Osnabrück in der 2. Fußball-Bundesliga nicht besiegen können. Die Osnabrücker spielten am Sonntag 1:1 (0:0) auf der Ostalb und blieben damit auch in ihrem vierten Saisonspiel ohne Niederlage.

Von dpa