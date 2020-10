Gehandicapt durch die frühe Rote Karte für Abwehrspieler Calogero Rizzuto (28. Minute) unterlag das Team von Trainer Dirk Schuster dem VfL Bochum mit 0:2 (0:0) und rutschte damit auf Rang sechs ab. Vor 300 Zuschauern im Vonovia Ruhrstadion sorgten die beiden Joker Robert Zulj (74. Minute) und Silvere Ganvoula (82.) für den verdienten Erfolg der Bochumer, die damit in der Tabelle an Aue vorbeizogen.

Wie schon beim 0:3 vier Tage zuvor in Hamburg boten die Gäste auch in Bochum eine durchwachsene Vorstellung. Schon vor dem Platzverweis für Rizzuto bestimmte der Revierclub das Spiel, tat sich aber bis zur Pause mit dem Herausspielen von Torchancen schwer. Kurz nach Wiederanpfiff bewahrte Gäste-Schlussmann Martin Männel bei einem Kopfball von Simon Zoller (52.) sein Team vor einem Rückstand. Doch anders als zuletzt beim 1:2 in Braunschweig schlugen die Bochumer dank der späten Tore der kurz zuvor eingewechselten Profis Zulj (74. Minute) und Ganvoula (82.) diesmal Kapital aus der Überzahl.

© dpa-infocom, dpa:201025-99-76105/2