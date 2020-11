Auch Co-Trainer Andre Mijatovic, der wie Leitl im Februar 2019 gekommen war, soll so lange bleiben. «Letztes Jahr haben wir von einem gemeinsamen Fürther Weg gesprochen», sagte der 43-jährige Leitl, der das Team in dieser Saison auf Rang zwei führte, vor dem Derby am Sonntag. «Ich freue mich, dass wir diesen weiter fortsetzen. Ich kann nur immer wieder betonen, wie wohl ich mich im Verein und in der Stadt fühle und wie viel Spaß mir die Arbeit hier mit dieser Mannschaft macht.»

