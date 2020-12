Fürth (dpa) - Die SpVgg Greuther Fürth hat die Tabellenführung der 2. Fußball-Bundesliga wieder verloren. Nach fünf Siegen am Stück und dem Sprung an die Spitze unterlagen die Franken am Samstag im eigenen Stadion dem 1. FC Heidenheim mit 0:1 (0:0).

Von dpa