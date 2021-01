Die Mannschaft von Trainer Steffen Baumgart bezwang den Tabellen-Sechsten Erzgebirge Aue mit 2:1 (1:1) und schaffte mit dem sechsten Saisonerfolg am 15. Spieltag den Sprung ins gesicherte Mittelfeld.

Aue verpasste die Chance, weiteren Boden auf die Spitzenclubs gutzumachen und konnte den Aufwärtstrend der vergangenen Wochen nicht bestätigen.

Die frühe SC-Führung in der Benteler-Arena von Sven Michel (3.) konnte Aues Stürmer Florian Krüger (6.) postwendend mit seinem achten Saisontor ausgleichen. Den verdienten Paderborner Siegtreffer markierte Julian Justvan in der 57. Minute.

Das Team von Aue-Trainer Dirk Schuster wollte in Ostwestfalen selbstbewusst auftreten. Ein langes Abtasten in dem temporeichen Spiel aus, die Partie begann mit zwei Toren in den ersten sechs Minuten furios. Der gute Aue-Schlussmann Martin Männel vereitelte einige Chancen und hatte gleich dreimal Glück, als Dennis Srbeny per Kopf, Chima Okoroji mit einem direkten Freistoß sowie Michel nach dem Wechsel nur das Aluminium trafen. Auf der Gegenseite hatte Pascal Testroet die Chance zum 2:1, scheitere aber an Torhüter Leopold Zingerle. Der Bundesliga-Absteiger hatte zwar mehr Spielanteile und die besseren Chancen, dennoch blieb die Partie auch nach dem 2:1 spannend bis zum Schluss.

