Der 43 Jahre alte Coach, der sich vor dem Punktspiel seines Clubs beim 1. FC Heidenheim (4:3) wegen akuter Nierenbeschwerden zur Behandlung in ein Krankenhaus begeben hatte, danach aber rechtzeitig zum Anpfiff zurückgekehrt war, muss nicht operiert werden. «Eine OP ist erst einmal nicht nötig», teilte der FC St. Pauli dazu nach einer Untersuchung mit. Schultz werde auch an der Pressekonferenz zum nächsten Heimspiel der Kiezkicker gegen den SV Sandhausen (5. Februar, 18.30 Uhr/Sky) teilnehmen, hieß es in der Vereinsmitteilung weiter.

© dpa-infocom, dpa:210201-99-260373/2