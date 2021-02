Nach elf Spielen ohne Niederlage kassierte die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune beim 2:3 (0:2) in Unterfranken einen bitteren Rückschlag im Aufstiegskampf. Verfolger Holstein Kiel kann die am Sonntag in der Defensive reihenweise patzenden Hamburger schon mit einem Remis im Montagsspiel bei der SpVgg Greuther Fürth von der Spitze verdrängen.

Dass der HSV den besten Angriff der Liga stellt, war in Würzburg lange gar nicht zu erkennen. Die eingewechselten Jeremy Dudziak (72. Minute) und Bobby Wood (89.) sorgten aber nochmal für Spannung, als in einer turbulenten Schlussphase der Hamburger Amadou Onana (90.) mit Gelb-Rot vom Platz flog. Zuvor leistete sich der Spitzenreiter um Torwart Sven Ulreich in der Abwehr Fehler um Fehler.

Martin Hasek (19.) mit seinem Premierentreffer für die entschlossen verteidigenden Gastgeber, Douglas (30.) und Patrick Sontheimer (54.) bescherten den Kickers den vierten Saisonsieg. Die Würzburger haben nun nur noch fünf Punkte Rückstand auf Relegationsplatz 16.

