In einem Nachholspiel des 25. Spieltages gewann der Tabellenletzte bei Hannover 96 mit 2:1 (0:0) und konnte mit nun 19 Punkten den Rückstand auf Eintracht Braunschweig auf Relegationsplatz 16 auf sieben Zähler verkürzen. Hannover 96 bleibt mit 36 Punkten auf Platz zehn. Genki Haraguchi (47. Minute) traf für Hannover. Frank Ronstadt (58.) und Rajiv van la Parra (80.) drehten die Begegnung für die Mannschaft von Trainer Ralf Santelli.

Chancen gab es in der ersten Hälfte erst kurz vor der Pause. Zunächst scheiterte 96-Kapitän Dominik Kaiser am Pfosten (38.). Vier Minuten später konnte Würzburgs Torhüter Hendrik Bonmann einen Schuss von Philipp Ochs an den Pfosten lenken. Die Gäste besaßen durch Ridge Munsy die beste Gelegenheit. Sein Schuss landete nur am Aluminium (44.).

Zwei Minuten nach dem Seitenwechsel machte es dann Haraguchi besser. Über Niklas Hult und Hendrik Weydandt kam der Ball zum Japaner, der aus kurzer Distanz das 1:0 erzielte. Würzburg war keinesfalls geschockt. Ronstadt glich mit einem perfekt geschossenen Freistoß aus rund 25 Metern zum 1:1 aus. Danach spielte die Santelli-Elf weiter auf Sieg und wurde durch das Tor von Joker van la Parra verdient belohnt.

