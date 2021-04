Trotz überzeugender Leistung reichte es für den Tabellen-16. am Mittwochabend nur zu einem 2:2 (1:1) beim Erstliga-Absteiger SC Paderborn. Christian Santos in der 14. und Marc Heider in der 84. Minute brachten die Osnabrücker in dem Nachbarschaftsduell gleich zwei Mal in Führung. Doch durch die Tore von Dennis Srbeny (24.) und Kai Pröger (90.) kamen die Paderborner zwei Mal wieder zurück.

Anders als bei seinen drei Heimpleiten in der vergangenen Woche spielte der VfL diesmal aber mutig und couragiert.

© dpa-infocom, dpa:210421-99-299721/2