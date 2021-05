VfL-Aufstiegsparty wird von Polizei-Einsatz überschattet

Bochum (dpa) - Der Aufstiegsjubel beim VfL Bochum ist von Zwischenfällen bei der Fanparty auf den Straßen der Revierstadt überschattet worden.

Als der VfL am Pfingstsonntag nach elf Jahren die Rückkehr in die Fußball-Bundesliga mit einem 3:1 (1:0) gegen den SV Sandhausen perfekt gemacht hatte, feierten im Umfeld des coronabedingt leeren Ruhrstadions tausende Fans.

Kontaktregeln wurden teils nicht eingehalten, Pyrotechnik brannte, Steine und Flaschen flogen, Polizisten wurden verletzt. So groß die Freude über die Rückkehr in Liga eins auch sei, «so erschütternd ist das erste Resümee nach dem Aufstiegsspiel», teilten die Bochumer Polizei und die Stadt mit.

Tausende Fans - viele mit Masken - feierten im Umfeld des Stadions und in der Innenstadt ausgelassen und überwiegend friedlich. Die Behörden nannten eine Zahl von 6000 bis 7000 Menschen, die draußen feierten. Zahlreiche Platzverweise seien ausgesprochen und zehn Menschen in Gewahrsam genommen worden, berichteten die Beamten, die bereits vor der Partie mit vielen Kräften rund um das Stadion positioniert waren.

Acht Polizisten seien verletzt worden, zwei von ihnen seien nicht mehr dienstfähig gewesen, hieß es. Zudem verzeichneten die Beamten unter anderem illegales Abbrennen von Pyrotechnik und Sachbeschädigungen. «Störer warfen Flaschen, Pyrotechnik und Steine auf Einsatzkräfte.»

Das Ordnungsamt der Revierstadt habe zudem zahlreiche Anzeigen wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln geschrieben. Auch Sanitäter waren mehrfach im Einsatz, laut Polizei erlitten zahlreiche Fans Knalltraumata, Augenverletzungen und Verbrennungen.

«Leute, feiert friedlich! Lasst die Aggressionen sein!», schrieb der VfL bei Twitter. Im leeren Stadion feierte die Mannschaft des Revierclubs nach dem 3:1 ausgelassen ihre Meisterschaft in der 2. Bundesliga - auch zu den Klängen von Herbert Grönemeyers Bochum-Song. Die Spieler tanzten auf dem Rasen, übergossen Trainer Thomas Reis mehrfach mit Bier und unterbrachen für mehrere Minuten dessen Pressekonferenz mit lautem Jubel. «Für mich geht natürlich ein Traum in Erfüllung», sagte der frühere VfL-Profi Reis. Er sei «einfach nur stolz» auf die Mannschaft.

Bemerkenswert aus Bochumer Sicht war in der Spielzeit, dass die Mannschaft nach jeder ihrer neun Liga-Niederlagen das nächste Spiel stets gewann. Und auch am letzten Spieltag zeigte der VfL seine Nervenstärke: Nach der Führung durch Milos Pantovic (29. Minute) glich Sandhausens Kevin Behrens (60.) in der zweiten Halbzeit aus, wodurch das Spiel zu kippen drohte. Der direkte Aufstieg war gefährdet. Doch späte Treffer von Kapitän Anthony Losilla (78.) und Robert Zulj (87.) beendeten schließlich das Zittern beim VfL.

«Wir machen nur Party und geben Vollgas», kündigte Mittelfeldspieler Gerrit Holtmann bei Sky an. «Es ist unbeschreiblich, erste Liga zu spielen», sagte Torjäger Simon Zoller. «Das ein oder andere Bierchen wird schon laufen. Das haben wir uns auch verdient.» Nach der Feier im Stadion ging es für die Mannschaft noch mal ins Quarantäne-Hotel für einen gemeinsamen Abend. Am Montag sollte dann der Urlaub starten. Auch Sandhausen konnte feiern, denn trotz der Niederlage blieb der Club aus Nordbaden als Tabellen-15. und in der Liga.

Für Bochum ist es der siebte Erstliga-Aufstieg nach 1971, 1994, 1996, 2000, 2002 und 2006. Nie zuvor musste der Verein so lange auf seine Rückkehr in die Bundesliga warten. Die ersten fünf Aufstiege schaffte Bochum stets direkt ein Jahr nach einem Abstieg und war somit nach dem ersten Sprung ins Oberhaus nie länger als eine Saison zweitklassig. Nicht nur elf Jahre, sondern auch ebenso viele Trainer brauchte der Revierclub, um nun in die Bundesliga zurückzukehren. In der aktuellen Saison war Bochum im Unterhaus sogar der Zweitligist mit der längsten ununterbrochenen Liga-Zugehörigkeit.

