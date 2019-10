Düsseldorf (dpa) - Fußball-Drittligist Carl Zeiss Jena hat am 13. Spieltag den nächsten Rückschlag hinnehmen müssen. Die Thüringer unterlagen am Samstag vor 4000 Zuschauern mit 0:2 gegen den KFC Uerdingen und warten weiter auf den ersten Saisonsieg. In der 21. Minute traf Tom Boere für die Hausherren, zu Beginn der zweiten Halbhzeit erhöhte Jan Kirchhoff (50.).

Von dpa