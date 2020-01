Drittliga-Spitzenreiter Duisburg holt Abwehrspieler Rahn

Duisburg (dpa) - Fußball-Drittligist MSV Duisburg hat Matthias Rahn für die Innenverteidigung verpflichtet. Der 29-Jährige spielte zuletzt für den Regionalligisten Sportfreunde Lotte und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende, teilte der Spitzenreiter am Samstag mit. Rahn soll die Lücke in der Abwehrzentrale schließen, die Sebastian Neumann hinterlässt. Der ehemalige U21-Nationalspieler hatte am Freitag erklärt, dass er seine Profi-Karriere wegen einer schweren Hüftverletzung beende.

Von dpa