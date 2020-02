DFB verurteilt Rassismusvorfall in Münster und lobt Reaktion

Frankfurt/Main/Münster (dpa) - Der Deutsche Fußball-Bund hat den Rassismusvorfall in der 3. Liga verurteilt und die Reaktionen darauf hervorgehoben. «So traurig und beschämend der rassistische Vorfall gegenüber Leroy Kwadwo» gewesen sei, «so vorbildlich waren die sofortigen Reaktionen darauf», twitterte der DFB am Samstagmorgen auf seinem Account zur 3. Liga. In der Schlussphase des Drittliga-Spiels zwischen Preußen Münster und den Würzburger Kickers am Freitagabend (0:0) hatte ein Mann auf der Tribüne den Gäste-Profi Leroy Kwadwo beleidigt und Affenlaute in dessen Richtung gemacht.

Von dpa